Yaşlı adam koronaya yenildi

Alınan bilgiye göre İzmit Yenişehir Mahallesi Yılmaz Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi İzzet Abdiş (86), 15 Nisan 2020 günü rahatsızlanınca Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca özel bir hastaneye, daha sonra ise Pandemi Hastanesi ilan edilen İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İzzet Abdiş yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit’te bulunan bir oto servisinde mekanik formen olarak çalışan Süleyman Abdiş ile birlikte 3 çocuk babası olan İzzet Abdiş’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.