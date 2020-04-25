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Yaşlı adam koronaya yenildi

İzmit Yenişehir Mahallesinde ikamet eden 86 yaşındaki İzzet Abdiş, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Yenişehir Mahallesi Yılmaz Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi İzzet Abdiş (86), 15 Nisan 2020 günü rahatsızlanınca Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca özel bir hastaneye, daha sonra ise Pandemi Hastanesi ilan edilen İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İzzet Abdiş yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit’te bulunan bir oto servisinde mekanik formen olarak çalışan Süleyman Abdiş ile birlikte 3 çocuk babası olan İzzet Abdiş’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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