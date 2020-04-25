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Maske satışı yeniden başlayabilir

Vatandaşların maskeye ulaşmakta sıkıntı çekmesinin üzerine, AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) maske satışının yeniden başlatılması değerlendirildi.
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ücretsiz maskeye ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşların şikayeti üzerine, maskelerin vatandaşa uygun fiyata satılması gündemde. Henüz konu hakkında net bir karar olmamakla birlikte, uygulama başlatılırsa ücretsiz maske dağıtımı da devam edecek.

ERDOĞAN: SALGIN BİTENE KADAR STOĞUMUZ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parayla maske satışının kesinlikle yasaklandığını belirterek, "Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planımız vardır. Devlet olarak biz tüm maskeleri ücretsiz ulaştıracağız" diyerek söz konusu yasağı tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Alınan karar sonrası devlet eliyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

VATANDAŞ MASKESİZ KALDI

Vatandaşlara haftalık 5'er adet olarak verilmeye başlanan maskeler ilk olarak PTT aracılığıyla evlere ulaştırılmaya başlandı. Takması zorunlu olan ve maske olmadan marketlere giremeyen vatandaşlar, telefonlara gelen kodun geç gelmesinden dolayı maskesiz kaldıklarını öne sürdü. Eczacılar da maske dağıtımı nedeniyle kendi işlerinin aksadıklarını belirtti. Şikâyetler üzerine hükümet alınan bazı kararları gözden geçirmeye başladı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP MYK'da görüşülen konulardan bir tanesi de maske satışı oldu.

Buna göre, ücretsiz maske dağıtımının yanında isteyene makul fiyatlara maske satışı yapılması görüşüldü. Toplantıda, fiyatlara belli oranda sınırlama getirip denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi. Bu konunun değerlendirilerek, kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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