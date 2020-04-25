TED Kocaeli Koleji'nden çok özel 23 Nisan çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile coronavirüs tehlikesinden ötürü eğitim öğretime uzaktan online devam eden okulların başında TED Kocaeli Koleji geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını da evlerinde kutlayan öğrenciler bu özel gün için çok özel bir çalışma hazırladılar.

TEMA 23 NİSAN

İçinde bulunduğumuz karantina günlerinde Bilişim Teknolojileri derslerini de canlı bağlantıyla gerçekleştiren öğrenciler, 3D (üç boyutlu) tasarımın temellerini öğrenmeye devam ediyorlar. Derslerinde her hafta farklı bir nesneyi modelleyen öğrenciler bu haftaki derslerinde Ulusal Egemenliğimizin 100. yılı dolayısıyla 23 Nisan temalı 3D (Tinkercad) çalışmalarını gerçekleştirdiler.