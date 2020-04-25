“Ailemizle Evimiz Okulumuz” yarışması sonuçlandı

Koronavirüs (Covid-19) salgınını bertaraf edebilmek için “Evde Kal” çağrılarına uyan Başiskeleli öğrencilere yönelik Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Başiskele Belediyesi tarafından “Sanat Eve Sığar” sloganıyla yaklaşık bir ay önce başlatılan ve 19 Nisan 2020'de son katılımların gerçekleştiği “Ailemizle Evimiz Okulumuz” konulu Resim Yarışması'na Başiskeleli öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

İLÇEDEKİ PANOLARDA SERGİLENDİ

Başiskele’de 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerin birbirinden güzel, hayata renk katan rengarenk resimler yarışma jüri üyelerini zorladı. “Ailemizle Evimiz Okulumuz” Resim Yarışması'nda 4 kategoride 16 öğrenci ödül alma hakkı kazanırken 2 öğrenci de Jüri Özel Ödülü ve Başkan Özel Ödülü aldı. Ayrıca dereceye giren resimler ilçe sınırları içerisindeki reklam panolarında sergilendi.

Her sınıf kategorisinde 1'inciye 1000 TL, 2'inciye 500 TL ve 3'üncüye 250 TL verilen Resim Yarışması'nda dereceye giren minik ressamlar şunlar:

5. Sınıf Kategorisinde Dereceye Girenler:

1. ÜmmügülsümKatık - Serdar Ortaokulu – 5/C

2. Ela Karaoluk - Şehit Emrah Sapa Ortaokulu – 5/D

3. Ceren Güven - Misak-ı Milli Ortaokulu

6.Sınıf Kategorisinde Dereceye Girenler:

1. Murat Çağrı Bilgin - Güneş Ortaokulu – 6/B

2. Nehir Aydın -Aydınkent Ortaokulu – 6/B

3. Ahmet Eren Argın -Aydınkent Ortaokulu

7. Sınıf Kategorisinde Dereceye Girenler:

1. TuanaErdem - Şehit Emrah Sapa Ortaokulu – 7/C

2. Gülce Güler -Aydınkent Ortaokulu – 7/B

3. Miray Akbaş - Yuvacık Aydınkent Ortaokulu

8. Sınıf Kategorisinde Dereceye Girenler:

1. Halime Tan - Yuvacık Aydınkent Ortaokulu – 8/A

2. Alp Doğukan Yüksel - Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu – 8/C

3. Nursen Topçu - Yuvacık Aydınkent Ortaokulu

Jüri Özel Ödülü:

Eflin Berr Şeflek - Özel Nadide Ortaokulu – 6/B

Başkan Özel Ödülü:

Betül Çapa - Şehit Emrah Sapa Ortaokulu - 6/C

ÖZLÜ’DEN TAM PUAN ALANA SÜRPRİZ

Başkan Özlü, yarışmada 6. Sınıf kategorisinde 1’inci olan Güneş Ortaokulu öğrencisi Murat Çağrı Bilgin ve ailesine sürpriz yaptı. Belediye çalışanlarıyla Murat Çağrı Bilgin (11) ve ailesinin Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne giden Özlü, anne Altunay Cemre Bilgin'i telefonla arayarak oğlunun resim yarışmasında birinci olduğu müjdesini vererek balkona çıkmalarını istedi. Murat’ın balkona çıkması üzerine ekipler, birinci olan resmin basıldığı pankartı açtı. Sürpriz karşısında heyecanlanan Murat, yarışmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Özlü, Bilgin'i tebrik ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.