Kartepe’de YAŞ-BAK ekibinden korona bakımı

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmasından bu yana ilçenin yaşayan çınarlarına hizmet eden Yaşlı Bakım (YAŞBAK) Covid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. YAŞ-BAK ekipleri evlerinde ziyaret ettikleri Kartepeli ihtiyaç sahibi büyüklerinin ilk adım sağlık hizmetlerini yerine getiriyorlar.

EVDE HİZMETE DEVAM

Covid-19 önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde gece-gündüz devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile uygulanan sokağa çıkma yasağında Kartepe Belediyesi YAŞ-BAK ekipleri felçli ve kimsesiz yatalak hastaların, özellikle sağlık kuruluşlarında görevli hekimler tarafından verilen tedavi amaçlı reçeteli ilaçların kullanımı, pansuman yapımı, serum ve sonda takılması, tansiyon, şeker ölçümlerini ve enjeksiyonlarını yapmak gibi yardımcı tedavi ihtiyaçları gideriliyor.