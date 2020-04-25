Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:10 TSİ- Gündem G: Bugün 15:11 TSİ

Kartepe’de YAŞ-BAK ekibinden korona bakımı

Kartepe Belediyesi YAŞ-BAK ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirleri 65 yaş üstü vatandaşlara anlatırken, bakımlarını da titizlikle yapıyor
mask

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmasından bu yana ilçenin yaşayan çınarlarına hizmet eden Yaşlı Bakım (YAŞBAK) Covid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. YAŞ-BAK ekipleri evlerinde ziyaret ettikleri Kartepeli ihtiyaç sahibi büyüklerinin ilk adım sağlık hizmetlerini yerine getiriyorlar.

EVDE HİZMETE DEVAM

Covid-19 önlemleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde gece-gündüz devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile uygulanan sokağa çıkma yasağında Kartepe Belediyesi YAŞ-BAK ekipleri felçli ve kimsesiz yatalak hastaların, özellikle sağlık kuruluşlarında görevli hekimler tarafından verilen tedavi amaçlı reçeteli ilaçların kullanımı, pansuman yapımı, serum ve sonda takılması, tansiyon, şeker ölçümlerini ve enjeksiyonlarını yapmak gibi yardımcı tedavi ihtiyaçları gideriliyor.

Bugün 15:10 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kartepe’de YAŞ-BAK ekibinden korona bakımı mask
Kartepe’de YAŞ-BAK ekibinden korona bakımı
“Ailemizle Evimiz Okulumuz” yarışması sonuçlandı mask
“Ailemizle Evimiz Okulumuz” yarışması sonuçlandı
Zincirlikuyu Caddesi araç trafiğine açılıyor mask
Zincirlikuyu Caddesi araç trafiğine açılıyor
Doğa Koleji'nden sağlık seferberliğine destek mask
Doğa Koleji'nden sağlık seferberliğine destek
Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor mask
Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor
Altyapıda temizlik seferi sürüyor mask
Altyapıda temizlik seferi sürüyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cevdet Şahin hayatını kaybetti mask
Cevdet Şahin hayatını kaybetti
Pencerede marş söylerken vuruldu! mask
Pencerede marş söylerken vuruldu!
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
Hayatın normale döneceği tarih belli oldu mask
Hayatın normale döneceği tarih belli oldu
Yargıtay, işverenin o bahanesine geçit vermedi mask
Yargıtay, işverenin o bahanesine geçit vermedi

GALERİ

"İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor" mask
"İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor"
Tedbirler tüm hızıyla devam ediyor mask
Tedbirler tüm hızıyla devam ediyor
Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız mask
Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu... mask
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu...
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi! mask
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi!
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti mask
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL