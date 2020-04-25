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Körfez’deki yollara konfor geliyor

Büyükşehir Belediyesi Körfez ilçesi 2020 yatırım programı kapsamında yol üst yapı düzenleme işi için ihaleye çıktı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir süredir devam ettirdiği ve alt yapı sorunu bulunmayan cadde ve sokakları kapsayan üst yapı ihalelerine bugün de devam etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca bu kapsamda Körfez ilçesi 2020 yatırım programı yol üst yapı düzenleme işi için ihale yaptı.

2020 YATIRIMLARI

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha modern ve konforlu olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs salgını ile mücadeleyi sürdürürken bu çalışmalarına 2020 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek olan yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

İHALEYE 18 FİRMA TEKLİF VERDİ

2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılan ihaleye 18 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 6 Milyon 776 bin 959 TL ile DK Yapı verirken en düşük teklifi 5 Milyon 166 Bin 216 TL ile Kulaca İnşaat verdi.

FİRMALARIN VERDİĞİ TEKLİFLER

KULACA İNŞAAT

5.166.216,90

GÜNDOĞAN İNŞAAT

5.298.478,90

ARSTEK YAPI

5.319.899,90

ABDULNASIR MATPAN

5.370.757,90

ÖZYOL YAPI

5.385.809,00

LİNER TEKNİK MÜHENDİSLİK

5.409.788,90

EMAY MİMARLIK

5.493.436,20

ÖK-BİL ELEKTRİK

5.555.823,25

YAMAN MÜHENDİSLİK

5.709.012,30

KOZLU İNŞAAT

5.711.721,40

KAR ASFALT YOL YAPIM

5.721.114,90

SİMGEMAT MADENCİLİK

5.725.091,72

KARANFİL TURİZM

5.757.730,00

CELAL DOĞAN - DOĞAN YAPI

5.788.680,00

AKOVA ALTYAPI

5.935.999,00

ERŞAN İNŞ. + GÖLPINAR İNŞ.

6.413.879,00    

EFE GLOBAL + ARİFHAN YAPI

6.676.000,00

DK YAPI

6.776.959,38

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