Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, işverenler tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlendi. Bireysel emekliliği düzenleyen kanunda, devletin katkı payı yüzde 25 olarak belirtiliyor. Martta Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiyle, dövizle yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranın yüzde 10’a kadar indirilmesine imkan tanınmıştı.
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Dövizle BES’te katkı %10 oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) döviz cinsinden yapılacak ödemelere devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 10’a düşürüldü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz