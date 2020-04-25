Avansas’tan sağlık çalışanlarına maske

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak için aldığımız tüm önlemlerin yanında yürütülen ulusal seferberliğe de katkı sağlamayı bir borç biliyoruz. Bu nedenle Avansas olarak; hem bizlerin sağlığı hem de ülkemizin bu süreci en kısa sürede atlatması için canla başla çalışan sağlık çalışanlarına iletilmek ve kamu hastanelerinde kullanılmak üzere, 20 bin adet maske bağışında bulunduk ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslimatımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.