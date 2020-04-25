Açıklamada görüşlerine yer verilen Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak için aldığımız tüm önlemlerin yanında yürütülen ulusal seferberliğe de katkı sağlamayı bir borç biliyoruz. Bu nedenle Avansas olarak; hem bizlerin sağlığı hem de ülkemizin bu süreci en kısa sürede atlatması için canla başla çalışan sağlık çalışanlarına iletilmek ve kamu hastanelerinde kullanılmak üzere, 20 bin adet maske bağışında bulunduk ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslimatımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
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Avansas’tan sağlık çalışanlarına maske
Kovid-19 mücadelesinde ön safhalarda yer alan Avansas, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası çerçevesinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne kamu hastanelerinde kullanılmak üzere 20 bin adet tek kullanımlık maske bağışladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz