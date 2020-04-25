Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:28 TSİ- Sağlık G: Bugün 15:31 TSİ

En çok yaşlı ve kronik hastalar ihtiyaç duyuyor!

Tüm dünyayı etkisine alan ve ülkemizde de hızla yayılan koronavirüse karşı özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların evde kalarak risklerini azaltması kritik önem taşıyor. Peki olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı baş gösterirse? İşte bu noktada normal şartlarda hastaneye ya da yakın bir polikliniğe giderek faydalandığınız hizmetleri evinizde de alabileceğinizi belirten Acıbadem Mobil Sağlık Uzmanı Dr. Behiç Berk Kuğu; evde bakım hizmetleri hakkında önemli bilgiler verdi. 
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ülkemizde de hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak için değil hastaneye gitmek, sokağa çıkmak bile başlı başına bir tehdit oluştururken, evde bakım hizmeti günümüzde çok daha fazla önem taşıyor. Enjeksiyondan kan almaya, röntgen ve ultrasondan serum takma, yara bakımı ve pansumana dek bir çok hizmet, hastane ya da poliklinik yerine evde verilebiliyor. Yeni koronavirüs nedeniyle izolasyon tedbirlerinin en üst seviyede alındığı ülkemizde, özellikle yaşlı ve kronik hasta gruplarına söylenecek en güzel sözün “Evde kal, sağlıkla kal” olduğunu söyleyen Acıbadem Mobil Sağlık Uzmanı Dr. Behiç Berk Kuğu; evde bakım hizmetlerinin hastalara, kronik hastalığı olanlara ve yaşlılara birçok fayda sağladığını belirterek, bu faydaları şöyle anlatıyor:

Evde sağlık hizmetinin faydaları

“Evde sağlık hizmetiyle hastane enfeksiyonu gibi çok önemli bir risk ortadan kaldırılırken hastanın oturduğu yerden tüm klinik süreci hastane ortamındaymışçasına takip edilebiliyor. Hasta yakınları da istedikleri an bütün tedavi ve bakım sürecinin nasıl yapıldığını takip edebiliyorlar. Hastalarımıza ihtiyaçları olan her türlü tıbbi ekipman ve malzemeyi temin ediyoruz. Kişiye özel bakım avantajı sağlayan evde bakım hizmeti, hastane psikolojisini yaşatmazken aynı zamanda zaman tasarrufu sağlıyor. Hastanın ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltiyor, sağlık hizmetine anında ulaşabilme düşüncesi kişide güven oluşturup korku ve endişelerini azaltıyor. Evde bakım sürecinin profesyonel sağlık çalışanları tarafından yürütülüyor olması ve sürekli bu çalışan personeli denetleyen kişilerin olması sistemin sorunsuz yürümesini sağlıyor.” 

Farklı branşlarda hekimlerle görüşme

Dr. Behiç Berk Kuğu, evde bakım hizmetleri sayesinde hastanın yaptırması gereken tahliller için aç karnına evden çıkarak hastaneye gitmesine gerek kalmadığını belirterek “Sağlık ekipleri evinize geliyor, tahliller için gereken kanı veya uygun örneği alıyor, daha sonra laboratuvar sonuçlarını adresinize teslim ediyor. Ayrıca 7/24 telefonda hizmet veren Medical Çağrı merkezini arayarak da gerek sonuçlarınızla ilgili doktorlardan görüş alabilir gerekse sağlık sorunlarınız hakkında doktorlardan bilgi alabilirsiniz” diyor. Dr. Behiç Berk Kuğu; kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı branşlarda -Çocuk Hastalıkları, Nöroloji, Dahiliye, Göğüs Hastalıkları gibi- birçok branştan hekimin de evde hizmet sunabildiğini vurguluyor.

Bugün 15:28 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
En çok yaşlı ve kronik hastalar ihtiyaç duyuyor! mask
En çok yaşlı ve kronik hastalar ihtiyaç duyuyor!
Kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri mask
Kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneri
Hastalıklardan korunmada D vitamininin önemi mask
Hastalıklardan korunmada D vitamininin önemi
Koronavirüs kaygısıyla başa çıkmanın yolları mask
Koronavirüs kaygısıyla başa çıkmanın yolları
Günde bir saat uzağa bakın! mask
Günde bir saat uzağa bakın!
Kronik solunum yetersizliği hastaları tedavilerini evde sürdürmeli mask
Kronik solunum yetersizliği hastaları tedavilerini evde sürdürmeli
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cevdet Şahin hayatını kaybetti mask
Cevdet Şahin hayatını kaybetti
Pencerede marş söylerken vuruldu! mask
Pencerede marş söylerken vuruldu!
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Körfez’de yoğun gaz kokusu! mask
Körfez’de yoğun gaz kokusu!
Hayatın normale döneceği tarih belli oldu mask
Hayatın normale döneceği tarih belli oldu
Yargıtay, işverenin o bahanesine geçit vermedi mask
Yargıtay, işverenin o bahanesine geçit vermedi

GALERİ

"İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor" mask
"İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor"
Tedbirler tüm hızıyla devam ediyor mask
Tedbirler tüm hızıyla devam ediyor
Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız mask
Hürriyet: Biz düşen bayrakları yerine asarız
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu... mask
İzleyenleri gülümsetti! Kuzusuyla fenomen oldu...
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi! mask
Evde kalan Kocaelili çocuklar doğayı çizdi!
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti mask
'Bana yaklaşma' göndermesi gülümsetti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL