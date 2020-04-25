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Çenedere Caddesi’nde yetkili yok mu?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıl önce 12 trilyonluk yatırım yapılan Çenedere Caddesi’nde çalışmaların halen bitmemesine mahalleli tepki gösterdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı Ekim ayında çalışmalarına başlanan Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çenedere Caddesi’nin yol çalışmaları halen tamamlanamadı. Çalışmaların yarım bırakılması nedeniyle kaldırımların yıkılması, yolların çökmesi ve yol yağım esnasında çevreye atılan moloz ve atıkların düzenlenmemesi mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu.

BELEDİYELER YETKİYİ BİRBİRLERİNE ATIYOR

Mahalle sakinleri, belediyeye yaptıkları yazılı müracaatların Derince Belediyesi’nin konuyu Büyükşehir’in yetkisi olduğunu belirtmesi; büyükşehir’in ise ilçe belediyesinin yetkisinde olduğunu belirtmesi nedeniyle sahipsiz bırakıldığını ve bir türlü yetkililere seslerini duyuramadıklarını ifade ediyor. Mahalle sakinleri Mahalle Muhtarı Mutlu Karakaş’ın da yerel seçimlerde seçildikten sonra caddeye bir kere gelmediğini ve mahalle sakinlerinin sorunlarına kayıtsız kaldıklarını ifade ediyor.  Mahalleli Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreter yardımcısından 3-4 defa randevu istediklerini ancak kale bile alınmadıklarını ifade ettiler. 

ÇOK TEPKİLİLER

Mahalleli Yenikent Pazarı’na gitmek için, kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyorlar. Bu konuda mesire alanında bir araç geçişi için köprü talep ettiklerini, Derince Belediyesi’ne ve büyükşehire birçok başvuru yaptıklarını ama baştan savma cevaplarla konuyu geçiştirdiklerini bu yüzden çok tepkili oluklarını ifade ediyor. Yol yapımının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yolda kasis olmaması nedeniyle araçlar adeta caddeyi yarış pisti gibi kullanıyorlar.

İVEDİ KASİS TALEBİ

Defalarca kez başvuru ve talepte bulunan mahalle sakinleri caddenin başına ve sonuna kasis yapıldığını ancak ortasına herhangi bir kasis yapılmadığını belirtirken yetkilileri göreve davet etti. Çenedere Caddesi sakinleri, araç geçişi için köprü, yol kenarlarındaki inşaat molozlarının temizlenmesi, Çenedere’nin ıslah edilip etrafının öncelikli olarakrekreasyon alanının yapılmasını ve yol üzerine ivedi olarak kasislerin yapılmasını talep ediyor.

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