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Tramvay ve otobüs saatlerine Ramazan ayı düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların toplu ulaşımda sağlıklı yolculuk yapabilmesi için 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren tramvay ve otobüslerin ek sefer yapacağını duyurdu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların toplu ulaşımda konforlu ve sağlıklı yolculuk yapabilmesi için tramvay ve otobüslerde ek sefer yapılacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Büyükşehir iştiraklerinden Ulaşımpark, iftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu dikkate alarak, iftar saatinin en az 3 saat öncesinde tramvay ve otobüslere ilave seferler koyacak. İlave seferlerle de vatandaşların sağlıklı yolculuk yapması sağlanacak. Pazartesi itibarıyla başlayacak seferler, sokağa çıkma yasaklarında gerçekleştirilmeyecek.

15 OTOBÜS HATTINA 25 EK SEFER

UlaşımPark, otobüslerde Ramazan ayı süresince ek önlemler alarak vatandaşların seyahatlerinde aksaklık yaşamamasını sağlayacak. Alınan önlemler kapsamında 15 hatta en az 25 ek sefer gerçekleştirilecek. Bu hatlar; 310, 320, 325, 410, 415, 500, 550, 560, 565, 135, 145, 800, 11 ve 65 numaralı hatlar olarak belirlendi. Belirlenen hatlarda saat 17.00-19.00 saatleri arasında gün içerisinde en az 25 ek sefer gerçekleştirilecek.

AKÇARAY 7 DAKİKADA BİR SEFER YAPACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat, konforlu ve güvenli ulaşımlarını gerçekleştirmeleri için Ramazan ayında Akçaray’da da sefer saatlerinde düzenleme yaptı. Yoğun saatlerde 7 dakikada bir geçecek olan Akçaray, vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirmelerini sağlayacak. 06.00 – 08.00 arası 15 dakikada bir, 08.00 – 17.00 arası 10 dakikada bir, 17.00 – 20.00 arası 7 dakikada bir, 20.00 – 22.00 arası 10 dakikada bir ve son olarak da 22.00 – 00.00 arası 15 dakikada bir sefer düzenleyecek.

SEFER SAATLERİ E-KOMOBİL’DEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Otobüs ve tramvaylarda gerçekleştirilecek olan sefer saatleri www.e-komobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adreslerinden öğrenilebilecek. Hem tramvay hem de otobüslere eklenen ilave seferler ile birlikte vatandaşlar otobüs ve tramvayları anlık e-komobil’den takip edecek.

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