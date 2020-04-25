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İzmit Belediyesi’nin araçları 23 Nisan coşkusuyla hizmet götürmeye devam ediyor

İzmit Belediyesi’nin 23 Nisan süslemelerini hizmet araçlarından sökmeyerek çalışmalarını sürdürdüğünü gören mahalle sakinleri, ekiplere bir kez daha yaşattıkları bayram coşkusu için alkışlarla teşekkür etti
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İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde koronavirüs ile mücadeledeki özverili çalışmalarının yanı sıra rutin hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı sürecinde konteynırlardan çöp toplama işlemlerini kesintisiz sürdüren ekiplerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslenen araçlarla çalışmalarına devam etmesi vatandaşlara moral verdi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

23 Nisan’da tüm kentte dolaşarak evde kutlama yapan vatandaşlara moral veren ekiplerin, araç süslemelerini kaldırmayarak hafta sonu da çalışmalarını sürdürmesi mahalle sakinlerini gülümsetti. Evlerinden 23 Nisan süslemeleriyle donanmış araçlarla çöp toplama işleminin gerçekleştiğini gören vatandaşlar, belediye ekiplerine hem özverili çalışmalarından hem de kendilerine verdikleri moralden ötürü teşekkür etti.

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