Hürriyet esnaf ve vatandaşa maske dağıtım müjdesi verdi

Koronavirüsün çıktığı ilk günden beri halkın yaşamını kolaylaştıracak bir çok çalışmaya ve uygulamaya imza atan İzmit Belediyesi, Başkan Hürriyet tarafından kurulan dikimevinde seri bir şekilde maske üretimi gerçekleştiriyordu. Dikimevine getirilen maske kesme makinesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 30 bin adete çıkarıldı. Böylece maliyetler de yarı yarıya düşmüş oldu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet üretim sayısını arttırdıklarını ve maskelerin başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm esnaflarımıza, taksi duraklarımıza ve evlere dağıtılacağını duyurdu.

GÜNLÜK 30 BİN ADET

İzmit Belediyesi Dikimevine yeni getirilen maske kesme makinesini yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, “Gönüllü kadın arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte günde ciddi sayıda maske üretiyorduk. Geldiğimiz noktada vatandaşımızın ihtiyacı daha da çoğaldı. Biz de yeni makineler elde ederek kapasitemizi arttırdık. Üretimi belediye olarak yaptığımız için maliyetleri de yarı yarıya düşürmüş olduk. Bu makinelerle birlikte maske ihtiyacı noktasında günlük 30 bin maske üretmeye başlayacağız” dedi.

VATANDAŞIMIZIN MASKESİZ KALMASINI İSTEMİYORUZ

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Pazartesi gününden itibaren esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza dağıtmaya başlayacağız. Önce esnaflarımıza tek tek ulaştıracağız. Ardından ciddi bir ekip kurarak evlere maskeleri ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu dönemde maske çok ama çok önemli ve vatandaşımızın maskesiz kalmasını istemiyoruz. Pazarlarda, toplu alışveriş mekanlarında ve bazı bölgelerde dağıtımlarımız sürüyordu. Şimdi bu dağıtımları daha da yoğunlaştırıp arttıracağız” şeklinde konuştu.

ÜRETEN BİR BELEDİYEYİZ

Başkan Hürriyet maske konusunda vatandaşların endişe etmemesini söyleyerek, “İzmit Belediyesi olarak üreten bir belediye olmaya gayret ediyoruz. Sürekli üretimimizi arttırıyoruz. Bu noktada dayanışma örneği gösteren bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle aynı zamanda kadın kooperatifimizin ileride geliştirerek kullanacağı dikimevini de güçlendirmiş olduk. Bu noktada bu süreçte destek veren kadın arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.