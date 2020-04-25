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Muhtar Çetin Ersoy'dan Teşekkür

Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Çetin Ersoy, koronavirüs salgını kapsamında mahallelerinin İzmit Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanmasından dolayı açıklamada bulundu
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Çetin Ersoy yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verdi;

'' Koronavirüs salgınının yoğun olduğu bir dönemde, gelecek günlerde vatandaşın sinek ve sivrisinek sıkıntısı yaşamaması adına İzmit Belediyesi tarafından bir plan dahilinde sinek larva döneminde ilaçlama yapılması memnuniyet vericidir.''dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

''Bugün Gündoğdu mahallemizdeki açık kanal ve mazgalların sivrisinek önleme ilaçlaması yapılmıştır. Mahallem adına İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim.''dedi.

Dün 17:58 TSİ - Gündem

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Yorumlar

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Gündoğdu - Muhtarimiza ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmaların devamını diliyoruz

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 19:47

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