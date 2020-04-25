Muhtar Çetin Ersoy'dan Teşekkür

Çetin Ersoy yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verdi;

'' Koronavirüs salgınının yoğun olduğu bir dönemde, gelecek günlerde vatandaşın sinek ve sivrisinek sıkıntısı yaşamaması adına İzmit Belediyesi tarafından bir plan dahilinde sinek larva döneminde ilaçlama yapılması memnuniyet vericidir.''dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

''Bugün Gündoğdu mahallemizdeki açık kanal ve mazgalların sivrisinek önleme ilaçlaması yapılmıştır. Mahallem adına İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim.''dedi.