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24 Haz 2020 - 09:37- Gündem G: 24 Haz 2020 - 13:02

Ünlü bilim insanından korkutan uyarı: Aşı işe yaramayabilir

İngiltere'nin önde gelen bilim insanlarından ve İngiliz hükümetinin bilimsel danışma grubunda da yer alan Profesör Peter Openshaw, geliştirilen aşıların belli bir kesimde işe yaramayabileceğini söyledi.

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İngiliz hükümetine bilimsel danışmanlık yapan SAGE isimli oluşumun bünyesindeki Nervtag’da görevli ünlü profesör Peter Openshaw açıklamalarda bulundu.

Openshaw, corona virüsüne karşı birçok ülkede geliştirilen Covid-19 aşılarının bir işe yaramayabileceğini dile getirdi. Openshaw özellikle yaşlıların aşıyla müdahale edilmesi durumunda çok daha ciddi hastalanma riski altında olduğunun altını çizerken, “Risk grubundaki insanlar daha ciddi hasta olabilir ve bu durumda da onların bağışıklığını kuvvetlendirmek yerine etraflarındakilerin bağışıklığını kuvvetlendirmek gerekebilir” dedi.

Openshaw, yaşlıların aşı sebebiyle daha da hasta olabileceğini vurgularken, “Çok sık grip olmayan çocuklara burun spreyi olarak geliştirilen aşı verilirse bu da büyükbaba  ve büyükannelerini koruyabilir. Benzer şekilde hastanelerde ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına da aşı verilmesi onlarla etkileşime geçen yaşlı hastaları korur” dedi.

“KAYNAĞINI BULMALIYIZ”

Profesör Openshaw’un açıklamalarını destekleyen İngiliz İmmünoloji Derneği Başkanı Profesör Arne Akbar da, “Bilim insanları, yaşlanmanın bağışıklık sistemine ne gibi etkileri olduğunu göz ardı etmemeli. Açık olan bir şey var ki insanlar yaşanlandıkça vücutlarındaki iltihaplar artar. Biz bu iltihap ve ateşin nereden geldiğini anlamalıyız. Covid-19’da da benzer bir durum var ve biz ilk olarak bu iltihap ve ateşin kaynağını bulmalıyız” ifadesini kullandı.

Akbar, “Aşının yanında yaşlı insanlara steroid gibi destekleyici ilaçlar da verilebilir” dedi.

24 Haz 2020 - 09:37 - Gündem

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