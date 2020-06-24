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24 Haz 2020 - 09:40- Gündem G: 24 Haz 2020 - 13:16

Baygınlık geçiren kadına zabıtadan ilk müdahale

Büyükşehir zabıta ekipleri asli görevlerinin yanı sıra vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve sağlığı için kendi sorumluluk sahasındaki görevlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. Zabıta ekipleri asli görevlerinin yanı sıra ani gelişen olaylara müdahaleleri ile vatandaşların takdirini kazanıyor.

BAYILAN VATANDAŞA İLK MÜDEHALE YAPILDI

Vatandaşların can ve mal güvenliği için birçok hizmeti yerine getiren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit ilçesindeki NCİTY AVM önündeki otoparkta baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulans ile vatandaş hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi vatandaşlardan takdir gördü.

YANLIŞ KURUMA GİDEN YAŞLI VATANDAŞLARIN ULAŞIMI SAĞLANDI

Hastane ve diğer kurumlara ulaşımda güçlük çeken yaşlı vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri aracılığı ile hizmet veriyor. İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesindeki SGK binasına yanlışlıkla giden yaşlı çift, gelen çağrı üzerine bulundukları yerden araç ile alınarak Yahya Kaptan Mahallesi SGK hizmet binasına götürüldü. Zabıta personellerinin kendileriyle ilgilenmesinden mutluluk duyan yaşlı çift, ekiplere teşekkür etti.

24 Haz 2020 - 09:40 - Gündem

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