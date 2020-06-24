Yarımca’nın yeni restoranı 1 Temmuz’da açılıyor

Körfez Belediyesi, daha önce sadece Tütünçiftlik’te bulunan sosyal tesislere Kirazlıyalı ve Yarımca sahilini de ekleyerek faaliyete alarak, sosyal tesislerin ismini de Nazende Restoran ve Kafe olarak değiştirdi. İlk olarak Kirazlıyalı sahilinde bulunan ve daha önce atıl durumda olan bina düzenlendi ve Kirazlıyalı Nazende Restoran ve Kafe olarak hizmete açıldı. Sosyal tesislerin yeni döneme daha kurumsal yönetilmesi adına çalışmaları yürüten Körfez Belediyesi, Nazende Kafe ve Restoranların da işletmeciliğini kuracağı yeni iştirak üzerinden gerçekleştirecek.
1 TEMMUZ'DA HİZMETE BAŞLIYOR
Yarımca Nazende Restoran ve Kafe ise 1 Temmuz itibari ile kapılarını açacak. Bölgede yaşayan vatandaşların talepleri sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatları sonrasında hayata geçirilen tesiste tüm hazırlıklar tamamlandı. Tesis kısa süre içerisinde modern tasarımı ve yeni hizmet anlayışı ile Körfezlilere hizmet vermeye başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.