7.5'lik depremi bildi! Deprem bekleyen bölgeyi işaret etti

Türkiye’de ve dünyada birçok depremi önceden tahmin eden Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, dün meydana gelen Meksika depremini 12 gün önceden bildi. Sosyal medya Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi adlı sayfada 181 bin kişinin takip ettiği sayfasında uyarılarda bulunan Ahmet Yakut, 11 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamasında, "Sismik süreçte bir sessizlik ve zaman aralıklarında bir açılma var. Bunun nedeni gördüğüm kadarı ile pasifik çemberi üzerinde 7 ve üzeri bir depremin işareti olabilir. Bu yüzden başta Meksika, Şili ve ayrıca Endonezya'yı dikkatle izlemek gerekir"açıklamasını yaptı.
Bu açıklamanın ardından 12 gün sonra merkez üssü Meksika olan ve AFAD'ın kayıtlarına göre 7.5 olan deprem kaydedildi. Ahmet Yakut ise, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meksika depreminden sonra bence gözlerimizi Uzak Doğu Asya'ya çevirmemiz gerek. Bu yüzden Hindistan-Çin sınır bölgesi ve özellikle Endonezya büyük depremin bir sonraki durağı olabilir" dedi.
Ahmet Yakut, kendi sosyal platformunda daha önceleri de Kaliforniya depremini, Şili'nin yaşadığı mega depremi, Antalya körfezinde yaşanan 5.2'lik depremi, Çanakkale Ayvacık depremini ve en son Silivri'de meydana gelen deprem gibi bir çok depremi okurları ile paylaşmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Jeom Behzat Gönül - Meksika, Şili ve Endonezya 'da her yıl bir iki ve daha fazla mg:7.2-7.8 depremler olur, bu tektonik dalma batma zonlarinin yapılarından kaynaklıdır. Bu kişi gibi, iki haftada bir hep aynı bilgileri kelime oyunuyla yazan herkes depremi tahmin etmiş gibi algı oluşturup insanları kandırdığını düşünebilir. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).
Izmitli - EEEEE sonuç?
fakir - bunumu bekliyordun izmit 10 şiddetinde olacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.