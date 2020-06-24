Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Haz 2020 - 10:15- Gündem G: 24 Haz 2020 - 19:36

7.5'lik depremi bildi! Deprem bekleyen bölgeyi işaret etti

Depremleri araştıran Ahmet Yakut, 11 Mayıs tarihinde dünyadaki sismik sessizliğe dikkat çekerek Meksika ve Pasifik çemberine dikkat edilmesi gerektiğini açıkladıktan 12 gün sonra Meksika 7.5 ile sallandı.
mask

Türkiye’de ve dünyada birçok depremi önceden tahmin eden Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, dün meydana gelen Meksika depremini 12 gün önceden bildi. Sosyal medya Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi adlı sayfada 181 bin kişinin takip ettiği sayfasında uyarılarda bulunan Ahmet Yakut, 11 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamasında, "Sismik süreçte bir sessizlik ve zaman aralıklarında bir açılma var. Bunun nedeni gördüğüm kadarı ile pasifik çemberi üzerinde 7 ve üzeri bir depremin işareti olabilir. Bu yüzden başta Meksika, Şili ve ayrıca Endonezya'yı dikkatle izlemek gerekir"açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından 12 gün sonra merkez üssü Meksika olan ve AFAD'ın kayıtlarına göre 7.5 olan deprem kaydedildi. Ahmet Yakut ise, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meksika depreminden sonra bence gözlerimizi Uzak Doğu Asya'ya çevirmemiz gerek. Bu yüzden Hindistan-Çin sınır bölgesi ve özellikle Endonezya büyük depremin bir sonraki durağı olabilir" dedi.

Ahmet Yakut, kendi sosyal platformunda daha önceleri de Kaliforniya depremini, Şili'nin yaşadığı mega depremi, Antalya körfezinde yaşanan 5.2'lik depremi, Çanakkale Ayvacık depremini ve en son Silivri'de meydana gelen deprem gibi bir çok depremi okurları ile paylaşmıştı.

24 Haz 2020 - 10:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Jeom Behzat Gönül - Meksika, Şili ve Endonezya 'da her yıl bir iki ve daha fazla mg:7.2-7.8 depremler olur, bu tektonik dalma batma zonlarinin yapılarından kaynaklıdır. Bu kişi gibi, iki haftada bir hep aynı bilgileri kelime oyunuyla yazan herkes depremi tahmin etmiş gibi algı oluşturup insanları kandırdığını düşünebilir. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 15:13
02

fakir - @Izmitli 01 nolu yoruma cevabı: bunumu bekliyordun izmit 10 şiddetinde olacak

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 24 Haziran 12:00
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İzmit Belediyesi mali müşavir bürolarını dezenfekte ediyor mask
İzmit Belediyesi mali müşavir bürolarını dezenfekte ediyor
Söğüt, “El ele vererek birlikte güzelleştireceğiz” mask
Söğüt, “El ele vererek birlikte güzelleştireceğiz”
Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor mask
Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor
Özbaş: Amasya Genelgesi, bugün de yol göstericimiz mask
Özbaş: Amasya Genelgesi, bugün de yol göstericimiz
İzmit Belediyesi UV Robotu üretti mask
İzmit Belediyesi UV Robotu üretti
Çocuklar anlattı Bıyık dinledi mask
Çocuklar anlattı Bıyık dinledi
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ncity sahilde Covid-19 partisi! mask
Ncity sahilde Covid-19 partisi!
Kocaeli’de hayat felç oldu mask
Kocaeli’de hayat felç oldu
DJ Levent Bat öldürüldü mask
DJ Levent Bat öldürüldü
Takmayan yandı! mask
Takmayan yandı!
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu

GALERİ

'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek! mask
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek!
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar mask
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL