Hakkari'den acı haber! Şehidimiz var...

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Tuğtepe Karakolu'nda, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan iki askerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Durak’ın, Elazığ'ın Maden ilçesindeki ailesine, gece saatlerinde acı haber verildi. Gezin doğumlu olan Recep Durak'ın bekar olduğu, babasının bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.