Büyükakın: Bizim hareketin mayasında ahde vefa var

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından AKP İzmit İlçe Teşkilatı, İzmit’te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkan Yardımcıları İbrahim Elgin, Ahmet Sönmez, İshak Yıldırım ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sami Çınar da yer aldığı ziyarette kurucu il yöneticileri Vehbi Aydıner, Halil Ceyhan ve Muhittin Erkaya’nın yanı sıra MHP eski Milletvekili Kemal Köse ziyaret edildi.

“HİÇ KİMSEYİ UNUTMAYIZ”

Sıcak ve samimi geçen ziyaretlerin bundan sonra diğer ilçelere de yayılarak devam edeceği açıklandı. AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, ziyaretlerde kendilerine yakın ilgi gösteren istişare heyeti ve Köse’ye teşekkür etti. Büyükakın ise, “Bizim hareketimizin mayasında ahde vefa vardır. Bu uğurda fedakarlık gösteren hiç kimseyi unutmayız” dedi. Ellibeş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “ AK Parti’nin gücünü teşkilatından aldığını belirterek, “Büyük ve güçlü bir parti olmayı geçmişten bugüne partimize emek vermiş teşkilat mensuplarımızla olan bağlılığımızdan alıyoruz” dedi.