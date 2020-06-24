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24 Haz 2020 - 10:54- Siyaset G: 24 Haz 2020 - 10:56

İşte DEVA Partisi'nin ilk il başkanı!

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partinin ilk il başkanı Dr. Seyit Karaca'ya yetki belgesini verdi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) ilk il başkanı belli oldu. Dr. Seyit Karaca, DEVA Partisi Konya İl Başkanı olarak Genel Başkan Ali Babacan'dan yetki belgesini aldı. Dr. Seyit Karaca başkanlığında çalışacak Konya İl Kurucu Heyeti Tuğba Tuncer Atar, Sefa Çoşkun ve Hasan Hüseyin Topçu'dan oluşacak. Babacan, Konya İl Başkanı olarak seçilen Karaca'ya ve kurucu heyete görevlerinde başarılar diledi.

24 Haz 2020 - 10:54 - Siyaset

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