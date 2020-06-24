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24 Haz 2020 - 11:10- Siyaset G: 24 Haz 2020 - 15:37

İYİ Parti il kongresi 5 istifa getirdi

İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’nden sonra partili 5 isim partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’nde atama yoluyla gelen Başkan Şanbaz Yıldız’ın seçilmiş il başkanı olmasının ardından, kongre sürecinde var olan tepki seçimden sonra daha da arttı. Kongre sonrası İYİ Parti Körfez Kurucu Üyesi Erkan Sayanoğlu, İYİ Parti delegeleri Seyhan Uzuner ve Adem Durmuş,bir dönem İzmit İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Turgut Kayabay ileİYİ Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Şafak İbiloğluyaptıkları yazılı açıklama ile istifa etti.

“FAZLASIYLA RAHATSIZIM”

Delege Seyhan Uzuner, “2018 yılından beri mensubu olduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum. Herkesin kendine göre sebepleri vardır; benimde birden çok sebebim olduğu ve tüm bu sebeplerden fazlası ile rahatsız olduğum için istifa etmekte geç kaldığımı bile düşünüyorum.Kongre sürecine zarar vermemek adına bugünü beklemiş bulunmaktayım, birlikte yol aldığım çalıştığım tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

“ASLA BAŞARILI OLMAYACAK”

Bir dönem İzmit İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Turgut Kayabay da hem il başkanına hem de İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz’e tepki göstererek, “İYİ Parti'yi gönlümüzden de çıkarıyoruz artık mahalle olarak çok emek verdik gecemizi gündüzümüze kattık biz Meral Akşener için sevdik bu partiyi lakin tabanı ciddiye almayan partiler asla başarılı olmayacak. Artık gönlümüzde de yoksun İYİ Parti. Sözümüz şudur ki Şanbaz Yıldız ve Pelin Coştur Filiz oldukça bu partiye oy vermeyeceğiz asla aynı platformda olmayacağız herkesin yolu açık olsun. Biz Meral Akşener için bu partiyi sevdik ama bu isimler tabanı ciddiye almıyor. Asla başarılı olamayacaklar. Artık gönlümüzde yoksun İYİ Parti” ifadelerine yer verdi.

“BU ÇATI ALTINDA DEVAM ETMEM ANLAMSIZ”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Şafak İbiloğlu ise, bu yolculuğum esnasında gördüklerim, yaşadıklarım; akraba, torun, tombalak, damat, gelin, eş, dost, kanka, ahbap, çavuş ilişkilerinin olduğu, nizam ve kuralların yukarıdan aşağı talimat, baskı ve yönlendirmeler ile oluşturulduğu, tüm bu mücadeleleri vermişken ve vermeye devam ediyorken İl Delegeliğini bile bana şahsi menfaat ve çıkarlarına her daim tehdit ve kendilerine rakip görenler tarafından engellenmiş olmam, İl Kongresi sürecinde yaşanmış olanları da kendime not edince aktif siyasi yaşantıma bu çatı altında devam etmemin anlamsız kaldığını görmüş oldum” dedi.

“YILDIZ’IN RAHATSIZ OLMASINDAN”

İbiloğlu sözlerinin devamında, “İl delegeliği beklentim mevcut İlçe Başkanı Burak Uluköylü tarafından kendi akraba, eş dostunu yazmasına rağmen, kadın kotası bahanesi öne sürülerek gerçekleştirilmediğini öğrenmem, Serdar Kaman’ın proje ekibinde yer almamdan İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın rahatsız olmasından, Milletvekilimiz Lütfü Türkka’ın Bursa Teşkilatı ziyaretinde sarf ettiği sözleri, Genel Merkez’in de açıkladığı cihette eleştirdim diye Lütfü Bey’in bile iletişim kanallarını kapattığı, lakin herbirinin yüzüme tebessüm etmeleri, benim kanıksayabileceğim ilişki ağları değildir.Gebze İlçe Delegeliği ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.

24 Haz 2020 - 11:10 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Başiskeleli - BELI Kİ aradıklarını bulamamışlar ve başka limana sığınma görüşmeleri bir noktaya gelmiş.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 15:21
05

İbrahim İslamoğlu - Helal olsun valla bravo.. İl başkanı ve ilçe başkanı tamamen yetersiz bakiye..Pelin hanım koltuk peşinde..Şanbaz bey imaj.. Allah aşkına böyle siyaset mı yapılır.Bunlar genel merkezin gözüne batmıyor mu? Birileri buna hop kardeşim ne yapıyorsunuz orda demeyecek mı? O zaman kimse kusura bakmasın iyi parti Kocaeli'de ancak salon siyasetine mahkum olur, sahada kaymetmeye mahkumdur.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 24 Haziran 14:15
04

sadık - yorumcu arkadaşlar siz küstürlerinize neden küstün diye sordunuzmu bu partinin adı iyi parti şambaz parti değil

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 13:16
03

Mümtaz Kaplan - İki kişiye kızıp davayı bırakmak dava adamlığı değil kariligidir. İl ve ilçe için herşeyi bırak ama ne demek İYİ partiye oyum yok diye. Açık açık soylesenize büyük meblağ karsiliginda DEVA partisine geçiyoruz diye.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 11:59
02

erol demirbek - GEÇEN GÜNDE YAZMIŞTIM. BÖYLE KONGRELER ÖZELLİKLE YENİ SAYILABİLECEK ORTA BOY PARTİLERİ BÖLÜYOR . LİDER OLAN KİŞİ BUNU ÖNCEDEN GÖRMELİ, BÖLÜNMEYE YOL AÇMAYACAK BİR YÖNTEM BULMALI . ŞİMDİ BİR SEÇİM OLSA BU PARTİNİN OYU % 25 DÜŞMÜŞTÜR.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 24 Haziran 11:21
01

Aspiquileta - Turgut Kayabay,iki kişi için davaya küsmek olur mu?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 11:20
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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