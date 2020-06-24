Gölcük Yeni Sanayi Sitesi'nde 28 dükkan ihaleye çıkıyor

Gölcük Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Hisareyn’de, D-130 yol kenarında yapılan, Gölcük Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan 28 dükkanı, 07 Temmuz 2020 Salı günü saat:15.00’da belediye encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satışa çıkarıyor.
07 TEMMUZ 2020 SALI GÜNÜ SAAT 12.00’A KADAR
28 adeti sanayi sitesinde satışa çıkacak olan dükkanlardan satın almak isteyenlerin, bu tarihten önce Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Bürosu’na müracaat ederek, şartname almaları ve ihale evraklarını hazırlayarak 07 Temmuz 2020 Salı günü en geç saat:12.00’a kadar dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir. Satışa çıkan dükkan ve ihaleyle ilgili bilgi almak isteyenler 0262 414 45 85 Dahili: 280-285 nolu telefonu arayabilirler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.