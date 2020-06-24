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24 Haz 2020 - 11:16- Asayiş G: 24 Haz 2020 - 15:37

Önce darp etti sonra dolaba koydu!

Başiskele'de borcu nedeniyle kaçırdıkları bir kişiyi darp ederek dolaba koyan biri kadın 6 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başiskele'de bir şahısın borcundan dolayı alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, bahse konu iş yerine düzenlenen operasyonda, borcu nedeniyle alıkonulan ve darp edilerek bir dolap içerisinde tutulan R.T isimli şahsı yarı baygın halde bulundu. Ayrıca iş yerinde bulunan E.T, M.G, İ.A,T.A, F.A. ve Ş.A. isimli biri kadın 6 kişi yakalanarak gözaltına alınırken iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde R.T.’nin borcu olan paranın tahsil edilmesi için şahısların kendisini zorla alıkoyarak darp ettikleri ve bir dolaba koydukları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

24 Haz 2020 - 11:16 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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