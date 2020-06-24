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24 Haz 2020 - 11:20- Gündem G: 24 Haz 2020 - 11:23

Büyükşehir’den salgın sürecinde vatandaşlara psikolojik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına psikolojik destek verdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 11 Mart tarihinden itibaren Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına online psikolojik destek sundu. Online sunulan hizmet ile uzmanlar aracılığıyla vatandaşların ruh ve beden sağlığını koruyacak yönlendirmelerde bulunuldu.

ONLİNE PSİKOLOJİK DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını süresince “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşlara Sosyal Belediyecilik kapsamında çeşitli desteklemelerde bulunmuştu. Bu desteklerden biri de evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına başlatılan online psikolojik destek hizmeti yer alıyordu.

SORULAR CEVAPLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğünün “Geniş Ailem” projesi içerisinde yer alan uzman psikologlar tarafından vatandaşlara online hizmet verildi. Bu süreçte evde kalan vatandaşların pandemi salgını ile ilgili yaşadıkları ruhsal durumlara karşı uzman psikologlarca destek verildi. Vatandaşların “kaygı, evde vakit geçirme, depresyon belirtileri ve bu belirtiler karşı mücadele” konusundaki soruları psikologlar tarafından cevaplandı.

ÖĞRENCİLERE SINAV DESTEĞİ

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi psikologları yaşanan bu süreçte sınav hazırlığında olan ve pandemi salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan öğrencilere “aile içi iletişim ve sınav kaygısı” konusunda destek verdi. Öğrencilere bu süreçte uyku düzeninizin bozulmaması gerektiği vurgulandı ve hareket alanı oluşturularak spora yönlendirildi.

24 Haz 2020 - 11:20 - Gündem

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