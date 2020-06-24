15 euroya test yapılacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ersoy, havalimanlarında isteyenlere 15 euroya koronavirüs testinin yapılabileceğini, sonuçların 2 saatte çıkacağını dile getirdi. Ayrıca ateşi yüksek olanlara koronavirüs testinin ücretsiz yapılacağını da duyurdu.