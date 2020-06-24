Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Haz 2020 - 11:57- Sağlık G: 24 Haz 2020 - 14:45

Kokulu ve renkli sabunlara dikkat!

El hijyeni sırasında en sık yapılan hataların yanlış ürün seçimi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, "Yanlış ürün seçimi egzamaya dahi yol açabilir. Bu yüzden elleri yıkarken kokusuz ve renksiz sabunlar kullanılmalı. Ayrıca nemlendirme özelliği bulunan E vitamini, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, palmiye yağı, papatya yapı, jojoba yağı, aloe vera, gliserin gibi içeriklere sahip sabunlar da kullanılabilir." dedi.
mask

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, koronavirüsten korunmanın en önemli yollarından birisinin el hijyeni olduğuna dikkat çekerek cilt sağlığı açısından kullanılabilecek sabunları açıkladı. Dr. Yardımcı, el hijyeninin en ideal şeklinin ellerin en az 20-30 saniye boyunca, el bilekleri de dahil olmak üzere sabunla ve ılık su ile yıkanması olduğunu belirterek, "Sabun ile ellerin yıkanamadığı durumlarda el dezenfektanları ve alkol içeren kolonyalar kullanılabilir. Ancak elleri çamaşır suyu, sirke veya deride tahriş oluşturabilecek kimyasal ürünlerle dezenfekte etmek ciltte kuruma, kızarıklık, çatlama ve hatta egzamaya neden olabilir ki bu da koronavirüsün hasarlı deriden bulaşmasını kolaylaştırıp ciddi bir risk oluşturur." ifadelerini kullandı.

"NEMLENDİREN SABUNLAR TERCİH EDİN"

Mümkün oldukça kokusuz ve renksiz sabunların tercih edilmesi gerektiğine değinen Dr. Yardımcı, şöyle devam etti: "Derimiz koruyucu bir tabaka görevi görür. Bu koruyucu tabakanın hasarlanması durumunda cildimizde sertleşme, yıpranma, kuruma ve çatlamalar meydana gelir. Gereğinden fazla el yıkamak, yanlış ürünler kullanmak ve el yıkama sonrası nemlendirici kullanmamak egzamaya dahi yol açabilir. Bu yüzden elleri yıkarken genellikle beyaz renkli, kokusuz ve renksiz sabunlar kullanılmalıdır. Ancak, bu ürünlerin haricinde deride nemlendirme özelliği bulunan E vitamini, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, palmiye yağı, papatya yapı, jojoba yağı, aloe vera, gliserin gibi içeriklere sahip sabunlar da kullanılabilir. Hangi içeriğe sahip sabun kullanılırsa kullanılsın, yıkama bittikten hemen sonra mutlaka nemlendirici ürünler sürülmelidir. Vazelin en ideal nemlendirici üründür. Ancak kaygan yapısı nedeniyle kullanımı bazen zorlaşabilmektedir. Vazeline alternatif olarak gliserin, E vitamini, zeytinyağı, hodan yağı, Hindistan cevizi yağı, papatya yağı, aloe vera, argan yağı, badem yağı, shea butter gibi içeriklere sahip nemlendirici kremler de cilt yapısı uygun kişiler tarafından kullanılabilir. El yıkama imkanının olmadığı durumlarda ise yüzey dezenfektanları yerine el dezenfektanları ya da kolonya kullanılabilir."

24 Haz 2020 - 11:57 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Yaz aylarında egzersiz yaparken dikkatli olun mask
Yaz aylarında egzersiz yaparken dikkatli olun
Yaz tatilinde koronaya karşı ne önlem almalıyız? mask
Yaz tatilinde koronaya karşı ne önlem almalıyız?
Buzdolabınızda gıdaları uzun süre saklamak için dikkat etmeniz gerekenler! mask
Buzdolabınızda gıdaları uzun süre saklamak için dikkat etmeniz gerekenler!
Stres yönetimi için besinlerin gücünden faydalanın mask
Stres yönetimi için besinlerin gücünden faydalanın
Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz mask
Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz
Güçlü bağışıklık sistemi için gereken besinler mask
Güçlü bağışıklık sistemi için gereken besinler
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ncity sahilde Covid-19 partisi! mask
Ncity sahilde Covid-19 partisi!
Kocaeli’de hayat felç oldu mask
Kocaeli’de hayat felç oldu
DJ Levent Bat öldürüldü mask
DJ Levent Bat öldürüldü
Takmayan yandı! mask
Takmayan yandı!
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu

GALERİ

'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek! mask
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek!
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar mask
Göle dönen suyun içinde evlerinde mahsur kaldılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL