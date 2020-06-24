Aygün: Gönül Birliği İçerisinde Çalışıyoruz

Bir yandan ilçe halkına söz verdiği 41 projeyi hızla yerine getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, diğer taraftan da kentin dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu bağlamda gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak önceki dönem AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü makamında ağırladı. Konuklarıyla gerek pandemi sürecinde gerçekleşen Alo Vefa Hattı ve dezenfekte uygulamaları gerekse projelerle ilgili son durumu paylaşan Başkan Aygün, ‘Hepimizin ortak gayesi halkımıza hizmet etmek. Gönül birliği içerisinde çalışarak kentimize değer katan projelere birlikte imza atıyoruz” dedi.