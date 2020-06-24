CHP'li 4 belediye başkanı karantinaya alındı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Filyasyon ekipleri ise temaslıları belirlemek için çalışma başlattı.
KARANTİNAYA ALINDILAR
Maçoğlu ile hastaneye yatmadan kısa süre önce hem bir toplantıda bir araya gelen ve daha sonra da belediyedeki makamda görüşen CHP'li Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin uyarısı ile evlerinde aileleriyle birlikte 14 günlük karantinaya alındı. Ayrıca, Tunceli Belediyesi’nde 2 belediye başkan yardımcısı ile başkanlık katında çalışan tüm personel karantinaya alındı.Karantinaya alınan 4 CHP'li ilçe belediye başkanının durumlarının iyi olduğu ve şu ana kadar hastalık belirtisi göstermedikleri öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.