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24 Haz 2020 - 12:27- Gündem G: 24 Haz 2020 - 16:27

50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepki

İzmit'te 50 yıllık olan 4 katlı binanın bodrum katında çalışma yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için taşıyıcı 3 kolonu deldi. Binada dükkanı bulunan Hüsnü Tanrıkulu, 17 Ağustos 1999 depremini geçirmiş yapının kolonlarının delindiğini, bu nedenle korktuklarını söyledi.

Demirören Haber Ajansı
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Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katına dükkan yapılması için bir süre önce çalışma başlatıldı. Tramvay yolu kenarında bulunan 50 yıllık binanın bodrum katında kazı yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için zemindeki taşıyıcı 3 kolonu deldikten sonra içinden plastik boruları geçirdi. Binada oturanlar ise duruma tepki gösterip, İzmit Belediyesi ve kurumlara şikayette bulundu.  

'BURASI DEPREM BÖLGESİ'

Binanın zeminde katında iş yeri bulunan Hüsnü Tanrıkulu, yapının kolonlarının su gideri için delindiğini belirterek, "Burası 50 yıllık bir bina. Burayı alan dükkan sahibi kazı çalışması yaptı ve kazı çalışmasında kolonları deldi. 4-5 aydır savcılığa, belediyelere suç duyurusunda bulunmama rağmen buranın bu şekilde bırakılması acı verici. Dükkan yapılmak için kazılmıştı. Bu bina 50 yıllık bir bina ve burası deprem bölgesi. Buna rağmen kolonlar böyle delindi. Bu duyarsızlığı hiçbir kurumun gelip buraya incelememiş olması acı verici" dedi.

Binada eskiden su giderlerinin kolonlara asılı olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Şimdi kolonları delerek boruları içeri soktular. Bunu yaptılar ben de suç duyurusunda bulundum ama henüz bir müdahale eden olmadı. Burası 17 Ağustos depremini yaşayan bir kent. Binamıza ortalama her gün yaklaşık 500 kişi geliyor ve ofisler ile iş yerlerini ziyaret ediyor. Bizler tedirginiz, korkarak yaşıyoruz, korkmamak mümkün değil. Bu kolonların delinmesi ve yapılan bu duyarsızlık insanı tedirgin etmekte" diye konuştu.

24 Haz 2020 - 12:27 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

erol demirbek - delmeden nerede idiniz? bir mühendis ile görüşüp basit bir krokiyi bedava çizdirebilirdiniz. şimdi o kolonun delik dolayısı ile oluşan çentik faktörü nedeni ile dayanımı yarıya düşmüştür ( en az) o molozlardan anlaşılanda orada başka kırılan yok edilen taşıyıcı betonlarda olmuş gibi.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 24 Haziran 13:29
02

Sali̇h - eee yuh diyorum yav yurdum insanı 50 kuruşluk dirsek için ya tövbe tövbe VATAN HAİNİ

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 13:06
01

B - Kim yapıyor böyle tehlikeli işleri. O bölge zaten deprem geçirdi. Allah korusun. İyi ki orda yaşayan ev sakinleri değilim. Belediye yada diğer teknik ekiplerin haberi var mı bilmiyorum.

Biri bu çukura düşse boğulur. Bir an önce kapatılmalı. Bu işin sonu hukuki boyutlara ulaşmadan çözülmeli.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 12:51
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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