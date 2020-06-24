"Bu mahalle çok ilgisiz bırakıldı!"

Edinilen bilgilere göre Tavşantepe Mahallesi TOKİ mevkiinde bir vatandaş sabah erken saatlerde işe giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Elindeki çanta ile ısırılmaktan son anda kurtarıldığını söyleyen vatandaş, “Burada başıboş köpekler insanlara saldırmakta, belediyeye köpeklerle ilgili şikayette bulunduğumuzda hayvan haklarını öne sürüp insan haklarını hiçe sayıp göz ardı ediyorlar. Her sabah köpeklerin saldırına uğrayacağız korkusuyla çıkıyoruz evden” dedi.

“MAHALLE ÇOK İLGİSİZ BIRAKILDI”

Tavşantepe Mahallesi’nin ilgisiz ve alakasız bırakıldığını dile getiren vatandaş, “Başıboş dolaşan köpekleri 2-3 ay önce İzmit Belediyesi’ne bildirdim ancak hayvan haklarına aykırı olduğu gerekçesi ile bir sonuç alamadım. Ayrıca yol kenarlarına bırakılan gelişigüzel çöpler hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de pis bir koku yayıyor. Mahallemizin sorunlarına yetkililer duyarsız kalmasın” ifadelerini kullandı.