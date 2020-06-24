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24 Haz 2020 - 12:55- Gündem G: 24 Haz 2020 - 13:17

"Bu mahalle çok ilgisiz bırakıldı!"

Tavşantepe Mahallesi TOKİ mevkiinde başıboş köpeklerin insanlara saldırması ve gelişi güzel atılan çöpler vatandaşı isyan ettirdi.

Büşra Çetin
Büşra Çetin Tüm Haberleri
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Edinilen bilgilere göre Tavşantepe Mahallesi TOKİ mevkiinde bir vatandaş sabah erken saatlerde işe giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Elindeki çanta ile ısırılmaktan son anda kurtarıldığını söyleyen vatandaş, “Burada başıboş köpekler insanlara saldırmakta, belediyeye köpeklerle ilgili şikayette bulunduğumuzda hayvan haklarını öne sürüp insan haklarını hiçe sayıp göz ardı ediyorlar. Her sabah köpeklerin saldırına uğrayacağız korkusuyla çıkıyoruz evden” dedi.

“MAHALLE ÇOK İLGİSİZ BIRAKILDI”

Tavşantepe Mahallesi’nin ilgisiz ve alakasız bırakıldığını dile getiren vatandaş, “Başıboş dolaşan köpekleri 2-3 ay önce İzmit Belediyesi’ne bildirdim ancak hayvan haklarına aykırı olduğu gerekçesi ile bir sonuç alamadım. Ayrıca yol kenarlarına bırakılan gelişigüzel çöpler hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de pis bir koku yayıyor. Mahallemizin sorunlarına yetkililer duyarsız kalmasın” ifadelerini kullandı.

24 Haz 2020 - 12:55 - Gündem

Muhabir Büşra Çetin

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Yeni̇ - İZMİT YENİ MAHALLE DE AYNI SORUNLA UĞRAŞIYOR. DEFALARCA SALDIRGAN KÖPEKLER OLDUĞUNU BİLDİRMEMİZE RAĞMEN KİMSE İLETİŞİME DAHİ GEÇMEDİ. BELEDİYELER NE İÇİN VAR ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 22:22
01

Gölkent İzmi̇t - Çayırköy Gölkent Konutları Çok fazla Başı boş Köpekler mevcut İlgilenilmesi önemle rica olunur.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 13:15
02

Jeom Behzat Gönül - @Gölkent İzmi̇t 01 nolu yoruma cevabı: Kimileri depremi önceden tespit etmek için köpeklerden yararlanıyor.

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 24 Haziran 14:02
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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