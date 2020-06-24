"Bu mahalle çok ilgisiz bırakıldı!"

Edinilen bilgilere göre Tavşantepe Mahallesi TOKİ mevkiinde bir vatandaş sabah erken saatlerde işe giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Elindeki çanta ile ısırılmaktan son anda kurtarıldığını söyleyen vatandaş, “Burada başıboş köpekler insanlara saldırmakta, belediyeye köpeklerle ilgili şikayette bulunduğumuzda hayvan haklarını öne sürüp insan haklarını hiçe sayıp göz ardı ediyorlar. Her sabah köpeklerin saldırına uğrayacağız korkusuyla çıkıyoruz evden” dedi.
“MAHALLE ÇOK İLGİSİZ BIRAKILDI”
Tavşantepe Mahallesi’nin ilgisiz ve alakasız bırakıldığını dile getiren vatandaş, “Başıboş dolaşan köpekleri 2-3 ay önce İzmit Belediyesi’ne bildirdim ancak hayvan haklarına aykırı olduğu gerekçesi ile bir sonuç alamadım. Ayrıca yol kenarlarına bırakılan gelişigüzel çöpler hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de pis bir koku yayıyor. Mahallemizin sorunlarına yetkililer duyarsız kalmasın” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Yeni̇ - İZMİT YENİ MAHALLE DE AYNI SORUNLA UĞRAŞIYOR. DEFALARCA SALDIRGAN KÖPEKLER OLDUĞUNU BİLDİRMEMİZE RAĞMEN KİMSE İLETİŞİME DAHİ GEÇMEDİ. BELEDİYELER NE İÇİN VAR ?
Gölkent İzmi̇t - Çayırköy Gölkent Konutları Çok fazla Başı boş Köpekler mevcut İlgilenilmesi önemle rica olunur.
Jeom Behzat Gönül - Kimileri depremi önceden tespit etmek için köpeklerden yararlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.