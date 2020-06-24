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24 Haz 2020 - 12:47- Gündem G: 24 Haz 2020 - 13:15

Kocaeli’yi ıhlamur ağaçlarının kokusu bürüdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dikimi yapılan ıhlamur ağaçları, güzel kokusu ile şehrin havasını değiştiriyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde dikimi gerçekleştirilen yaklaşık 100 bin ıhlamur ağacı kente hem görsellik kazandırıyor hem de nefis kokusu ile vatandaşları mest ediyor. Kocaelililer kentte enfes ıhlamur kokusu ile yürüyüş yapma zevkini yaşarken ağaçlara zarar vermeden ıhlamur toplayarak kışa hazırlık yapma imkanı da buluyor.

Yeşil alan miktarı olarak Türkiye’nin en önemli illerinden biri haline gelen Kocaeli’de, 2020 yılı itibari ile yaklaşık 100 bin adet de ıhlamur ağacı dikildi. Ihlamur ağaçları büyüyerek kentin havasını değiştirdi. Ihlamur kokusu ağaçların bulunduğu ve yakınındaki alanlara yayılırken vatandaşlar bu muhteşem koku eşliğinde sokaklarda, mesire alanlarında gezinti yapma şansı buluyor.

Öte yandan vatandaşlar ıhlamurları kış aylarında hastalıklardan korunmak için kentin birçok noktalarında toplama şansı da buluyor. Vatandaşlar tarafından bu aylarda ağaçlara zarar vermeden toplanan ıhlamurlar kurutularak kışa hazır hale getiriliyor.

24 Haz 2020 - 12:47 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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GÖLKENT İZMİT - Çayırköy Malazgirt Parkı ve Çevresi için Ihlamur, Çınar vb Fidanların dikimi gerçekleştirilebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Haziran 13:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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