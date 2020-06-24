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24 Haz 2020 - 12:56- Gündem G: 24 Haz 2020 - 13:21

Soydabaş: Hürriyet, hazır düzeni ele geçiriyor

AKP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediyesi tarafından servis edilen habere tepki göstererek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili  “Taksi duraklarını gezmeyi bırakıp, hazır düzeni “Bunu ben yaparım” diyerek ele geçiriyor” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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AKP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediyesi’nin 12 ilçede taksileri dezenfekte etmeye başladığı haberinin gerçek dışı olduğunu belirterek yazılı açıklama yaptı. Soydabaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya, İzmit dışında İzmit Belediyesi ile bu yönde bir çalışmaları olmadığını belirterek aslında bunu yalanlamış oldu. Ancak işin aslını öğrenmek için yaptığımız araştırmada daha çarpıcı bilgilere ulaştık. İzmit Belediyesinin bırakın Kocaeli’nin tamamına hizmet götürmeyi, İzmit’e açılmaktan bile kaçtığını, kolaycılığı seçtiğini gördük. İnsan gerçekleri bu kadar aleni çarpıtarak ne elde etmek ister, inanın anlamış değiliz.

“HAZIR DÜZENİ ELE GEÇİRİYOR”

İzmit Doğu Kışla’daki kapalı pazar alanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Covid-19 salgınından sonra Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası ile anlaşma yapılarak burada taksilerin dezenfeksiyonu başlıyor. Büyükşehir, Oda’ya yer dışında dezenfeksiyon cihazı ile malzemeyi de veriyor. İzmit Belediyesi bu sırada çarşıdaki bir-iki taksi durağını gezerek dezenfekte işlemi yaparken burada kurulan sistemden haberdar oluyor. Bunun üzerine taksi duraklarını gezmeyi bırakıp, hazır düzeni “Bunu ben yaparım” diyerek ele geçiriyor. Buraya yakın ilçeler olan Başiskele ve Kartepe gibi yerlerden de yolu İzmit’e düşen ticari taksiler gelerek ilaçlama yaptırıyor. Ama gelen araçlar İzmit Belediyesi’ne değil, bağlı oldukları odanın hizmetinden yararlanıyoruz düşüncesiyle geliyor. İzmit Belediyesi ekipleri Kartepe ve Başiskele’den gelen bu araçların da fotoğrafını çekerek gazetelere servis ediyor.

“HÜRRİYET İLK KEZ YANILTMIYOR”

Elbette hiçbir gazeteci arkadaşımız İzmit Belediyesi gibi resmi bir kurum tarafından kandırılacağını düşünmeyerek bu haberleri kullanıyor. İki ilçeden birkaç taksi fotoğrafıyla Kocaeli’nin tamamına hizmet veriyoruz diye haber yapılması, Otomobilciler ve Şoförler Odası’nın hizmetini kendi hizmeti gibi halkımıza anlatması hiçbir ciddi kurum ve yöneticinin yapacağı iş değildir. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, maalesef halkımızı ilk kez yanıltmıyor. Seçim dönemi Paşa’nın kızıyım dedi, Tekirdağlı çıktı. Seçim vaatlerinden hiçbirini şuana kadar yapamadı. Şimdi Karamürsel Belediyesi’nin 6 aydır üzerinde çalışarak ürettiği kovid-19 virüsünü ışınla yok eden cihazı, 1 günde ben yaptım diyerek göz boyamaya çalışıyor.

“BELEDİYE BAŞKANINA GÜVEN AZALDI”

 İzmit’te taksi duraklarını gezmekten kaçıp, Kocaeli Otomobilciler ve Şoförler Odası’nın kurduğu sistemi devam ettirerek 2 ilçeden birkaç taksi fotosuyla Kocaeli’nin 12 ilçesine açıldım diye açıkça milletimizi yanıltıyor. En acısı, artık belediyeye ve belediye başkanına güveni azaldı. İzmit halkı artık kandırılmak değil, gerçek anlamda hizmet bekliyor.”

24 Haz 2020 - 12:56 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Mehmet Kurt - Ne hazır düzeni senelerdir hurda bisikletleri dağıtıp bedava gezi düzenlemekten başka ne yaptınız Fatma başkan çizmeleri giyip iş yapıyor koltuk ısıtmıyor ayıptır ayıp.

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 24 Haziran 17:51
03

Kartal41 - sayın mustafa sen hazımsızlık cekiyon sana tavsiyem kızılay maden suyu iç hazımsızlıgına iyi gelir 12 ilce başkanından otomobilciler odasından 12 ilçe taksiçilerinden şimdiye kadar bir olumsuz söz söyleyen olmadı kimse şikayet etmedi ama sen her yapılan işlere cacik olmaya alışmışsın ya

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 24 Haziran 16:03
02

kemal kayar - Mustafa abi seni hepimiz severiz ve sayarız particilik yapma çizginden vazgeçme.

Sana dürüstlük ve doğruluk yakışır. Sen Mustafa Soydabaş sın başkalarının ipiyle kuyuya inme abi. Bak Büyüakın hiç ağzını açıp tek kelime ediyormu. Sen sadece kendin ol Mustafa abi sana o yakışır.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 24 Haziran 15:14
01

Tekin 41 - BIRAKIN BU ISLERI.TAM 1.5 AYDIR 1 EL ARABASI ASFALT DOKMEYEN KAC SEFER COZUM MASASINA MURACAAT ETTIGIM HALDE SALLAYAN BIR BUYUKSEHIR BELEDIYESI.KAYIRMACILIGINIZ RANT CILIGINIZ HAD SAFHADA.CAMUR AT IZI KALSIN ZIHNIYETI.KIMSENINDE AVUKATI DEGILIM.CHP YIDE SEVMEM.

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 24 Haziran 13:49
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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