Soydabaş: Hürriyet, hazır düzeni ele geçiriyor

AKP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediyesi’nin 12 ilçede taksileri dezenfekte etmeye başladığı haberinin gerçek dışı olduğunu belirterek yazılı açıklama yaptı. Soydabaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya, İzmit dışında İzmit Belediyesi ile bu yönde bir çalışmaları olmadığını belirterek aslında bunu yalanlamış oldu. Ancak işin aslını öğrenmek için yaptığımız araştırmada daha çarpıcı bilgilere ulaştık. İzmit Belediyesinin bırakın Kocaeli’nin tamamına hizmet götürmeyi, İzmit’e açılmaktan bile kaçtığını, kolaycılığı seçtiğini gördük. İnsan gerçekleri bu kadar aleni çarpıtarak ne elde etmek ister, inanın anlamış değiliz.

“HAZIR DÜZENİ ELE GEÇİRİYOR”

İzmit Doğu Kışla’daki kapalı pazar alanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Covid-19 salgınından sonra Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası ile anlaşma yapılarak burada taksilerin dezenfeksiyonu başlıyor. Büyükşehir, Oda’ya yer dışında dezenfeksiyon cihazı ile malzemeyi de veriyor. İzmit Belediyesi bu sırada çarşıdaki bir-iki taksi durağını gezerek dezenfekte işlemi yaparken burada kurulan sistemden haberdar oluyor. Bunun üzerine taksi duraklarını gezmeyi bırakıp, hazır düzeni “Bunu ben yaparım” diyerek ele geçiriyor. Buraya yakın ilçeler olan Başiskele ve Kartepe gibi yerlerden de yolu İzmit’e düşen ticari taksiler gelerek ilaçlama yaptırıyor. Ama gelen araçlar İzmit Belediyesi’ne değil, bağlı oldukları odanın hizmetinden yararlanıyoruz düşüncesiyle geliyor. İzmit Belediyesi ekipleri Kartepe ve Başiskele’den gelen bu araçların da fotoğrafını çekerek gazetelere servis ediyor.

“HÜRRİYET İLK KEZ YANILTMIYOR”

Elbette hiçbir gazeteci arkadaşımız İzmit Belediyesi gibi resmi bir kurum tarafından kandırılacağını düşünmeyerek bu haberleri kullanıyor. İki ilçeden birkaç taksi fotoğrafıyla Kocaeli’nin tamamına hizmet veriyoruz diye haber yapılması, Otomobilciler ve Şoförler Odası’nın hizmetini kendi hizmeti gibi halkımıza anlatması hiçbir ciddi kurum ve yöneticinin yapacağı iş değildir. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, maalesef halkımızı ilk kez yanıltmıyor. Seçim dönemi Paşa’nın kızıyım dedi, Tekirdağlı çıktı. Seçim vaatlerinden hiçbirini şuana kadar yapamadı. Şimdi Karamürsel Belediyesi’nin 6 aydır üzerinde çalışarak ürettiği kovid-19 virüsünü ışınla yok eden cihazı, 1 günde ben yaptım diyerek göz boyamaya çalışıyor.

“BELEDİYE BAŞKANINA GÜVEN AZALDI”

İzmit’te taksi duraklarını gezmekten kaçıp, Kocaeli Otomobilciler ve Şoförler Odası’nın kurduğu sistemi devam ettirerek 2 ilçeden birkaç taksi fotosuyla Kocaeli’nin 12 ilçesine açıldım diye açıkça milletimizi yanıltıyor. En acısı, artık belediyeye ve belediye başkanına güveni azaldı. İzmit halkı artık kandırılmak değil, gerçek anlamda hizmet bekliyor.”