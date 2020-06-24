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24 Haz 2020 - 13:02- Gündem G: 24 Haz 2020 - 21:51

Karamürsel battı çıktı Şubat’ta tamamlanacak

Yılan hikayesine dönen Karamürsel battı-çıktı projesini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerinde inceledi. Büyükakın projenin 2021 Şubat ayında tamamlanacağını duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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2018 yılında yapımına başlanan ancak daha sonrasında yılan hikayesine dönen D-130 Karayolu Karamüsrel battı-çıktı projesini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerinde inceledi. Büyükakın’a Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Büyükşehir Koordinatörü Nihat Abiş, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş eşlik etti.

“UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU”

Karamürsellilere müjdeyi veren Büyükakın bölgede yaptığı konuşmada, “Transit trafik nedeniyle merkez ışıklarda Karamürselliler ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Işıklarda uzun süre beklemek durumunda kalıyorlardı. Şehrin giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluşuyordu ışıklarda. Bu proje bittikten sonra transit giden trafik yerin altına alınacağı için üst tarafta Karamürselliler güvenli ve hızlı bir şekilde şehir merkezine giriş çıkış imkanına kavuşmuş olacaklar. Üst taraftaki meydan da otogarla buluşunca şehre ayrıca bir güzellik katacak. Hayırlı olsun, İnşallah kazasız belasız bu inşaat hızlı bir şekilde 2021 Şubat ayında tamamlanacak” dedi.

24 Haz 2020 - 13:02 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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