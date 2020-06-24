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24 Haz 2020 - 13:09- Gündem G: 24 Haz 2020 - 14:50

İçişleri Bakanlığı'ndan maske açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ülke genelinde pazartesi ve salı günü yapılan denetimlerde maske zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı' denildi.
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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika maske açıklaması geldi. Açıklamada ülke genelinde pazartesi ve salı günü yapılan denetimlerde maske zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İçişleri Bakanlığı yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi.

Talimatta salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi.

Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.

62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde,sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

24 Haz 2020 - 13:09 - Gündem

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