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24 Haz 2020 - 13:13- Asayiş G: 24 Haz 2020 - 16:44

Değirmen alev alev yandı!

Körfez, Alihocalar köyünde bulunan değirmen, elektrik kontağında çıkan yangında alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
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Körfez'in Alihocalar köyünde, Remzi Nacar’a ait değirmende sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik panosunun tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Köylüler, su tutarak yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Alevler, kontrol altına alınarak söndürülürken, değirmen motorları ve bina hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

24 Haz 2020 - 13:13 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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