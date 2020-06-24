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24 Haz 2020 - 14:01- Gündem G: 24 Haz 2020 - 14:04

Karamürsel Köprülü Kavşağı Şubat’ta bitecek

Başkan Büyükakın, Büyükşehir tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nın Şubat 2021’de tamamlanacağını kaydetti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana arterlerde trafik yoğunluğunu azaltmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nın basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Karamürsel’in iki yakasını birleştirecek çalışmanın Kocaeli’ne hayırlı olmasını dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin Şubat 2021’de tamamlanacağını vurguladı.

YOLCU VE LOJİSTİK TAŞIMACILIĞINDA ÖNEMLİ BİR GÜZERGAH

Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından biri olan Karamürsel’de kent içi trafiğini ve transit geçişi rahatlatacak önemli bir projenin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çalışmanın devam ettiği Karamürsel Belediyesi önünde düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Bölge Koordinatörü Nihat Abiş ile bürokratlar da katıldı.

HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANACAK

Basın açıklaması öncesi işçilerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükakın, “Karamürse’in Güney ve Kuzey aksını birleştiren, kent meydanı ile bütünleşmeyi sağlayan bir projeye imza atıyoruz” dedi. Projeyi alan ilk şirketin tasfiye sürecinde epey zaman kaybı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Yeniden yapılan ihaleyi alan şirketimiz çok güçlü bir şekilde sahada çalışmaya başladı. Şu ana kadar gördüğüm en güçlü şantiyelerden birini kurdu. Projeyi hızlı bir şekilde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Karamürsel trafiğinin bu çalışma ile rahatlayacağını belirten Başkan Büyükakın, “Transit trafik battı-çıktının altından geçecek ve üst tarafta Karamürsel’in iç trafiği rahat ve güvenli bir şekilde devam edecek. Projemiz Şubat 2021 yılında tamamlanacak” dedi.

17.500 METRE FORA KAZIK ÇAKILACAK

İhale bedeli 38 milyon 954 bin lira olarak belirlenen proje planlamalara göre 14 Şubat’a tamamlanacak. Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olma üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol olacak. Tünel imalatı için 801 adet toplamda 17 bin 500 metre fora kazık çakılacak.

24 Haz 2020 - 14:01 - Gündem

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