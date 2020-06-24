Koronavirüs yasakları geri mi dönüyor?

Toplantıda, koronavirüs konusunda topluma verilecek yeni mesajlar değerlendirildi. Bunun için iletişim ve kampanyayı yürütecek bir alt komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, Koronavirüs’le ilgili bilinen yanlış ve eksik bilgilerin doğrusunu anlatmak için öneri geliştirirken, toplumu paniğe sevk eden bilgilerle de mücadele edecek.

Hürriyet’ten Nuray Babacan‘ın haberine göre; bu süreçte toplum psikolojisi ve sosyolojisi göz önünde bulundurularak mücadele yürütülecek. Kısıtlamaların toplumda yarattığı baskı ve sıkıntılar dikkate alınacak. “Olmazsa olmazlara” vurgu yapılarak aksi durumda nelerin yaşanabileceği gösterilecek.

Her yaş grubuna farklı argümanlarla yaklaşılacak. Bunun için topluluğun Koronavirüs kaygısı ölçülecek. Buna göre algı geliştirilecek. Türkiye’nin demografik yapısı dikkate alınacak. Yerel unsurlardan yola çıkılarak bölgelere göre mesajlar hazırlanacak.