CHP Kocaeli, Darıca İlçe Örgütü’nü ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi göreve geldikten sonra araya giren pandemi sebebi ile ertelediği kabul ziyaretlerinden bir yenisini CHP Darıca İlçe Örgütü ile gerçekleştirdi. CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ve yönetimi, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimini partinin il binasında ziyaret etti.
İLÇE ÖRGÜTÜNE TEŞEKKÜR
CHP Darıca İlçe Örgütü’ne ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Yıldızlı, “Salgın dönemi sebebiyle küresel bir krizin içerisindeyiz. Darıca İlçe Başkanımız Gökhan Aktaş ve yönetiminin nezdinde tüm ilçe örgütüne pandemi döneminde yürüttükleri çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Darıca halkının hep yanında oldunuz” diye konuştu.
DARICA’DAKİ SORUNLAR KONUŞULDU
Darıca ilçe örgütünün pandemi sürecini en iyi şekilde yürüttüğünü belirten Başkan Yıldızlı, “Ortak akılla yapılan çalışmalarınızdan ötürü her birinize tüm örgütümüz adına teşekkür ediyorum” dedi. Darıca’daki saha programlarına katılacaklarını duyuran Başkan Yıldızlı, İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ve yönetimi ile bölgedeki sorunları masaya yatırdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.