Şanbaz Yıldız mazbatasını aldı

İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’nde kazanmasının ardından seçilmiş il başkanı olan Şanbaz Yıldız, bugün yönetimiyle birlikte Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı. Mazbata alım törenine il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer katılırken, Yıldız mazbatasını 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi ve İzmit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Besim Tayfun Ağar’dan aldı.

“İYİ Kİ BERABERİZ”

Düzenlenen mazbata törenine Yıldız’ın en büyük destekçilerinden biri olduğu bilinen İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz’in katılmaması dikkat çekerken Filiz’in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı öğrenildi. Filiz’in yerine ilçe yönetimi törende hazır bulundu. İl Başkanı Şanbaz Yıldız adliye önünde yaptığı açıklamada, “Partimizin her bir ferdine ayrı ayrı teşekküre diyorum. Biz bu göreve, sizlere layık olmak için yola çıktık. Bu yolda iyi ki hep beraberiz. Pazar günkü seçimde kaybeden yoktur. Kazanan partimizdir. Kocaeli’deki herkesin oyunu almak için yola çıktık. Bu mazbata hepimizin” dedi.

Özgün Erbulan-Doğanay Yılmaz