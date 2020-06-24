SGK ve vergi borcu olanlar dikkat!

Meclis'e sunulan 'Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ndeki ek madde şu şekilde gerekçelendirildi:
"Ek Madde 2- Devlete ait olup Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen 213 sayılı kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalılar ile 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren sağlık güvenlik prim alacaklarından vadesinde ödenmeyenler kapsamında olmak üzere borçlu tarafından yazı ile talepte bulunması şartıyla hacze konu olacak taşınmaz mallar için tapuda, taşıtlar içinse araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında amme alacağına ilişkin şerh konularak borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarını satması halinde satıştan elde edilen ve devlet bankasına yatırılan bedelden öncelikle amme alacağının noterler ya da tapu müdürlükleri vasıtasıyla ilgili kurumun hesabına tahsili, kamu alacağının idarece mahsubundan sonra kalan kısmın ilgili idarece borçluya verilmesi sağlanır. Satışın gerçekleşmesi halinde bu kanun kapsamındaki haciz işlemlerinin yürütülmesine devam olunur."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.