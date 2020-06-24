KOTO’nun Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda binasında gerçekleştirildi

Geçmiş ayda yapılan çalışmaları anlatan faaliyet raporunu KOTO Başkanı Necmi Bulut üyelere sundu. KOTO Başkanı Bulut konuşmasının son bölümünde özellikle restoran ve kafeler olmak üzere ilgili tüm sektörlerin korona virüs kapsamında alınan tüm tedbirlere uymaları gerektiği bir nevi kendi işyerlerinin denetmeni olmaları gerektiğine vurgu yaparak, “İşlerimizin kapalı olduğu günlere dönmek istemiyorsak hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

"ÜRETİCİLERE CAN SUYU OLDU"

Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Meclis Üyesi Yaşar Can salgın döneminde zor günler yaşayan pişmaniye üreticilerine Büyükşehir ve İzmit Belediyesi’nin bayramda pişmaniye siparişi vermesi konusunu gündeme getirerek, “Üreticilere cansuyu oldu” derken, “Pişmaniyeciler olarak teşekkür ediyor çikolata ve şekerleme yerine Kurban bayramında da pişmaniye verilmesini bekliyoruz” dedi.

"KAHVE SEKTÖRÜNDE SATIŞ YAPILAMADI"

Salgın döneminde kafelerin kapalı olması nedeniyle özellikle kahve sektörüne üretim ve satış yapılamadığı vurgulayan Meclis Üyesi Eray Bodur, “Kahve sektöründe üreticiler kapalı iş yerlerinden tahsilat yapamadığı için büyük sıkıntılar yaşadı. Kahve sektöründe yol gösterici çalışmalarıyla öne çıkan Kocaeli Ticaret Odamız yeni oluşumlar konusunda da rol aldı. Çalışmalarda önerilerimizi iletirken Kocaeli Ticaret Odası olarak kahve sektörü raporu hazırlayarak TOBB Sektör Meclislerinde temsil edilmesi konusunda girişimlerimiz sürdüreceğiz. İzmit kent merkezi ve çarşı içinde Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyeleri tarafından düzenlemeler yapılacağı konusunda bilgiler alıyoruz. KOTO üyesi esnaflar olarak bu projelerin oluşturulması ve uygulanmasında düşüncelerimizi belirtmek için bu çalışma gruplarına katılmak istiyoruz” dedi.