Nicomedia Trekking Alihocalar ve Gurcadağ’dan geçti!

Daha önce keşfini yaptıkları parkurun bu sefer farklı bir rotadan Kuzey Ormanlarında bulunan Gurcadağ ve bölgesinde eşsiz doğasında yürüyen Nicomedia Trekking grubu eşsiz doğa güzelliklerinin arasında hem spor yaptı hem de bol bol temiz hava soludu. Kocaeli-Kuzey Ormanları Parkur güzergahı olan Derince ve Körfez ilçesi bünyesindeki Çal-Gurcadağ ile Alihocalar ve Dikenli köyleri ormanlarında, sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüşte patikalı yollardan geçen grup, doğanın tüm nimetlerinden faydalanırken bir yandan da doğa ile keyifli bir mücadeleye girdiler.
STRESTEN UZAK, SAKİN BİR GÜN
Öte yandan yürüyüş esnasında sevimli bir köpek de gruba eşlik ederek 15 kilometre boyunca doğaseverleri yalnız bırakmadı. Nicomedia Trekking Başkanı Erdal Gören “Merkezin gürültüsü ve stresinden uzaklaşarak, doğada güzel anlar geçirmek isteyen herkesi Nicomedia Trekking Grubu'na bekliyoruz. Doğasever üyelerimiz arasındaki iletişim, etkileşim ve huzur dolu ortamı görenler -Neden daha önce sizin ile tanışmadık- diyor. Bunu başardığımız için oldukça mutluyuz. Alihocalar – Gurcadağ parkurunun özel konuğu bölgenin sevimli köpeğiydi. O da biz de tatlı bir yorgunlukla evlerimize döndük” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.