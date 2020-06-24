Esnaflar Turnuvası bu yıl düzenlenemiyor

10.’su düzenlenecek olan ve merhum gazeteci spor muhabirimiz Ahmet Akay’ın adının verileceği Derince Belediyesi Esnaflar Futbol Turnuvası’nın Eylül ayında düzenlenmesi için çalışmalar yapılıyordu. Ancak pandemi sürecinin uzaması ve vakalarla ilgili sağlıklı bir standarda girilememesi nedeni ile organizasyon 2021 yılında gerçekleşecek. Tugay Kavurt’un komite başkanlığındaki turnuva bir birinden güçlü takımların mücadelesine ve büyük bir çekişmeye sahne oluyor.