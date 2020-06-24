Gölcükspor’un emektarı bugünün iş insanı oldu

Başiskele’nin ve ilimizin nezih mekanları arasında gösterilen Gürcü dilinde Siyah Beyaz denilen TetriŞavi Düğün Salonu’nda hayatlarını birleştiren çiftler unutulmaz anları geride bırakıyor. 1400 kişilik düğün alanında spor camiasının tanınan isimleri de evliler kervanına adlarını yazdırırken, işini çok severek yapan fanatik Kocaelisporlu Erkan Gönenç, düğün ve farklı cemiyetlerin kusursuz geçmesi için uzman ekibi ile birlikte elinden gelen her şeyi yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.