Gölcükspor’un emektarı bugünün iş insanı oldu

Başiskele’nin ve ilimizin nezih mekanları arasında gösterilen Gürcü dilinde Siyah Beyaz denilen TetriŞavi Düğün Salonu’nda hayatlarını birleştiren çiftler unutulmaz anları geride bırakıyor. 1400 kişilik düğün alanında spor camiasının tanınan isimleri de evliler kervanına adlarını yazdırırken, işini çok severek yapan fanatik Kocaelisporlu Erkan Gönenç, düğün ve farklı cemiyetlerin kusursuz geçmesi için uzman ekibi ile birlikte elinden gelen her şeyi yapıyor.