Bayraktar ve Merdan’dan Derince’yeziyaret

Derince Belediyesi Başkanvekili Kemal Bayraktar ile Ak Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan takımla birlikte yemek yedi. Kulübün her daim destekçisi olan başkanlar, Belediye Derincespor’un bu sezon gerek Derince’yi gerekse de Kocaeli’yi çok iyi bir şekilde temsil ettiğini ifade etti ve kulübün bu başarıyı 2. Lig’e çıkarak taçlandıracaklarına inandıklarını belirtti.