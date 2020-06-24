Dev cimnastik tesisinin ziyaretçisi çok

Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden Aydın Üniversitesi ile eğitim alanında da işbirliği yapan, bu anlamda da Bil Çocuk Üniversitesi’ni Kocaeli’ye kazandıracak olan genç başkanın ziyaretçileri bitmiyor. Devasa salona ev sahipliği yapan Başiskele’deBelediye Başkanı Yasin Özlü ile KASKF Başkanı Murat Aydın, inşası devam eden dev cimnastik salonunu gezdi ve Başkan Havuç’tantesis hakkında bilgi aldı.

CİMNASTİK İLE TANIŞACAKLAR

Özlü ile Aydın, böylesi bir tesisin Kocaeli’yeve Başiskele’ye kazandırılmasına öncü olan Tolga Havuç ile emeği geçenlere teşekkür ederken, Tolga Havuç da nazik ziyaretlerinden ötürü kurmaylara şükranlarını sundu. Genç başkan ayrıca Bil Çocuk Üniversitesi girişimi ile küçük yaştaki çocukların kas ve iskelet sistemi için çok yararlı olan cimnastik sporu ile tanışmalarına imkan tanıyacaklarını da belirtti.