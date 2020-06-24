Murat Barış, alt yapı hocaları ile bir araya geliyor

Kocaelispor 2. Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış, alt yapıdaki teknik adamlarla Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde bir araya geliyor. Alt yapıdan sorumlu yöneticiler Zeynel Abidin Akyol ve Tümer Uslu’nun da yer alacağı buluşmada, Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ve tüm yaş gruplarının teknik sorumluları ile genel sezon değerlendirmesi yapılacak.Kocaelispor’un çalışkan yöneticisi Murat Barış, Kocaelispor’un geleceği açısından alt yapının çok önemli olduğunu, buradaki gücün daha etkin kullanılması gerektiğini belirterek “Ne ekersen onu biçersin” dedi.