Azra ve Aras sporu özledi

İlimizin saygın iş insanlarından Armutlu Emlak ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Armutlu’nun 8 yaşındaki oğlu Aras ve 5 yaşındakiAzra yaklaşık 3 aydır duran sportif faaliyetlerden ötürü çok sıkıldı. İstanbul Pendik Bahçeşehir Koleji 2. Sınıfı bitiren minik Aras, kız kardeşi aynı okulun ana sınıfında eğitim hayatına başlayan Azra ile birlikte Kocaelispor’un maçlarına gitmeyi ve dışarıda top oynamayı çok özledi.

ANNE HANDAN HANIM: ÇOK ÖZLEDİLER

Anne Handan Hanım “Çocukları evde tutmak kolay olmuyor. Pandemi sürecinde çocuklarımızla bol bol zaman geçirdik ancak dışarıya çıkma konusunda kurallar gereği çocuklarımızı evde izole etmek durumunda kaldık. İnanıyorum ki salgın sürecini en kısa sürede atlatacağız ve eskisi gibi bol bol sporumuzu yapacağız” dedi.