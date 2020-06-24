Öyle olmadı, böyle olsun bari!

Kocaelispor günde yaptığı çift antrenmanla çalışmalarına moralli bir şekilde devam ediyor. 14 puan farkla liderliğini elinde bulunduran Yeşil Siyahlılarda her ne kadar ödeme sorunu yaşansa da futbolcular arasındaki samimiyet ve dayanışma dikkatlerden kaçmıyor. Güzel bir aile ortamının var olduğu takımda özellikle ayak tenisi maçları kıran kırana geçiyor. Kazanan takımlar gün sonunda sevinirken, kaybeden takımlar yüzleri asılıyor.

Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’ndeki son antrenmanda devamlılık koşuları yapıldı. Tüm sahaya yayılan futbolcular yüzde 50 tempolu kısa mesafeli koşular ve ardından yüzde 10 hafif tempolu düz koşular gerçekleştirdi. Antrenmanda son olarak ayak tenisine geçildi. Kocaelispor 1. Başkanvekili Bekir Halefler, 2. Başkanvekili Murat Barış, yöneticiler Tuncay Arıcan ve Dursun Özdemir de izlerken bol bol sohbet etti.