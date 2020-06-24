Öyle olmadı, böyle olsun bari!

Kocaelispor günde yaptığı çift antrenmanla çalışmalarına moralli bir şekilde devam ediyor. 14 puan farkla liderliğini elinde bulunduran Yeşil Siyahlılarda her ne kadar ödeme sorunu yaşansa da futbolcular arasındaki samimiyet ve dayanışma dikkatlerden kaçmıyor. Güzel bir aile ortamının var olduğu takımda özellikle ayak tenisi maçları kıran kırana geçiyor. Kazanan takımlar gün sonunda sevinirken, kaybeden takımlar yüzleri asılıyor.
Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’ndeki son antrenmanda devamlılık koşuları yapıldı. Tüm sahaya yayılan futbolcular yüzde 50 tempolu kısa mesafeli koşular ve ardından yüzde 10 hafif tempolu düz koşular gerçekleştirdi. Antrenmanda son olarak ayak tenisine geçildi. Kocaelispor 1. Başkanvekili Bekir Halefler, 2. Başkanvekili Murat Barış, yöneticiler Tuncay Arıcan ve Dursun Özdemir de izlerken bol bol sohbet etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.